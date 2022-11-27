Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Окупанти завзято рекламують чат-бот, в якому закликають здавати «українських бандитів». Оголосили “премію” 500 тисяч рублів", - зазначив він.

Також Федоров повідомив, що загарбники змушують медиків у Мелітополі писати заяви на вступ до фейкової лікарні.

"На цьому тижні окупанти зібрали весь трудовий колектив нашої лікарні, де працює більш ніж 1000 співробітників, і сказали їм всім написати заяви - звільнитися з лікарні української і написати заяви на вступ до нової фейкової лікарні, яку утворили рашисти", - сказав він.

За словами Федорова, загарбники навмисно намагаються змусити людей співпрацювати.

Крім того, він додав, що посилився терор проти мирного населення, зросла кількість масових викрадень.

До слова, міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога

В Мелітополі Запорізької області - постійні успіхи партизанів, через це окупаційна влада почала підготовку до можливого так званого трибуналу