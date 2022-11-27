За винагороду в 500 тис. рублів: у Мелітополі окупанти шукають українських партизан
У тимчасово захопленому Мелітополі колаборанти та загарбники шукають партизан та навіть оголосили винагороду - 500 тисяч рублів
Про це в ефірі національного марафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.
"Окупанти завзято рекламують чат-бот, в якому закликають здавати «українських бандитів». Оголосили “премію” 500 тисяч рублів", - зазначив він.
Також Федоров повідомив, що загарбники змушують медиків у Мелітополі писати заяви на вступ до фейкової лікарні.
"На цьому тижні окупанти зібрали весь трудовий колектив нашої лікарні, де працює більш ніж 1000 співробітників, і сказали їм всім написати заяви - звільнитися з лікарні української і написати заяви на вступ до нової фейкової лікарні, яку утворили рашисти", - сказав він.
За словами Федорова, загарбники навмисно намагаються змусити людей співпрацювати.
Крім того, він додав, що посилився терор проти мирного населення, зросла кількість масових викрадень.
- До слова, міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що у тимчасово окупованому Мелітополі посилюється терор та беззаконня з боку ворога
- В Мелітополі Запорізької області - постійні успіхи партизанів, через це окупаційна влада почала підготовку до можливого так званого трибуналу
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