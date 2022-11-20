Про це в ефірі Еспресо сказав боєць Легіону Свободи Нацгвардії Костянтин Денисов.

"В Мелітополі - постійні успіхи партизанів. Дуже активно місто працює по знищенню представників так званого проросійського уряду та знищення військових потужностей. Ми можемо говорити про успіхи українських партизанів", - зазначив він.

На думку Денисова, показником є те, що росіяни завжди влаштовують терор після вдалих акцій спротиву.

"Є інформація, що у відповідь на ефективні дії партизан росіяни можуть влаштувати показовий "трибунал" нібито над "посібниками укронацистів". Вони зараз загнали декількох своїх інструкторів з РФ, які починають підготовку до можливого так званого трибуналу. Вони хочуть його протиставити трибуналу, який ініціювала Україна на міжнародній арені проти злочинів. Окупанти бісяться, а наші партизани вдало працюють. Треба бути готовими до різноманітних провокацій", - підсумував військовий.

15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна.