Росіяни готують фейковий трибунал у Мелітополі через дії партизан, - боєць Легіону Свободи Денисов
В Мелітополі Запорізької області - постійні успіхи партизанів, через це окупаційна влада почала підготовку до можливого так званого трибуналу
Про це в ефірі Еспресо сказав боєць Легіону Свободи Нацгвардії Костянтин Денисов.
"В Мелітополі - постійні успіхи партизанів. Дуже активно місто працює по знищенню представників так званого проросійського уряду та знищення військових потужностей. Ми можемо говорити про успіхи українських партизанів", - зазначив він.
На думку Денисова, показником є те, що росіяни завжди влаштовують терор після вдалих акцій спротиву.
"Є інформація, що у відповідь на ефективні дії партизан росіяни можуть влаштувати показовий "трибунал" нібито над "посібниками укронацистів". Вони зараз загнали декількох своїх інструкторів з РФ, які починають підготовку до можливого так званого трибуналу. Вони хочуть його протиставити трибуналу, який ініціювала Україна на міжнародній арені проти злочинів. Окупанти бісяться, а наші партизани вдало працюють. Треба бути готовими до різноманітних провокацій", - підсумував військовий.
- 15 листопада у спальному районі окупованого Мелітополя, де розміщувалися окупанти, пролунав вибух. Внаслідок цього було поранено колаборанта Дмитра Трухіна.
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