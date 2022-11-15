Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух, він у важкому стані

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

Зранку він заявив, що на півночі окупованого міста пролунав вибух біля місця зосередження окупантів. Вибуховою хвилею у сусідньому домі повибивало шибки до 4 поверху.

Пізніше стало відомо, що внаслідок цього вибуху, прямо біля під'їзду власного дому було поранено посібника окупантів, колаборанта Дмитра Трухіна. За словами Федорова, він знаходиться у надважкому стані й наразі перебуває у лікарні.

"Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку", - пише міський голова.

Федоров розповів, що Трухін - давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченка. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3 скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ, брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради.

Зазначається, що раніше Трухін був директором КП "Комунальна власність". Його звільнили з посади через розкрадання комунального майна.

За словами Федорова, з початку повномасштабного вторгнення Трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

Раніше стало відомо, що окупанти нарощують кількість військ у Мелітополі Запорізької області. Своєю чергою на Херсонщині кількість ворожих військових зменшується.

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