Окупанти накопичують сили у Мелітополі, - Генштаб
Генштаб повідомив, що окупанти нарощують кількість військ у Мелітополі Запорізької області. Своєю чергою на Херсонщині кількість ворожих військових зменшується
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 13 листопада.
У повідомленні йдеться, що росіяни в Мелітополі будують по периметру міста укріплення та фортифікаційні споруди, а також нарощують війська. Повідомляється, що підкріплення до окупантів прибуває з тимчасово окупованого міста Токмак.
Також відомо, що цивільним заборонено наближатись до району аеродрому.
Своєю чергою, за словами Генштабу, на Херсонщині в тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті з головної площі зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
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