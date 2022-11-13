Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 13 листопада.

У повідомленні йдеться, що росіяни в Мелітополі будують по периметру міста укріплення та фортифікаційні споруди, а також нарощують війська. Повідомляється, що підкріплення до окупантів прибуває з тимчасово окупованого міста Токмак.

Також відомо, що цивільним заборонено наближатись до району аеродрому.

Своєю чергою, за словами Генштабу, на Херсонщині в тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті з головної площі зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".

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