В окупованому Мелітополі з головної площі зник російський триколор
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті з головної площі зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи"
Про це він пише у телеграмі.
За його словами, про зникнення триколору з ранку повідомляють місцеві жителі. Окупанти заявили, що це "профілактичні роботи", проте закрили прохід сходами, що веде в нижню частину міста.
"Назріває два актуальних питання: що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя чи ворожому аквафрешу просто знову нагадали, що його місце на смітнику?", - коментує ситуацію, що склалася, Федоров.
- Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе