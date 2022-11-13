В окупованому Мелітополі з головної площі зник російський триколор

Про це він пише у телеграмі.

За його словами, про зникнення триколору з ранку повідомляють місцеві жителі. Окупанти заявили, що це "профілактичні роботи", проте закрили прохід сходами, що веде в нижню частину міста.

"Назріває два актуальних питання: що ж могло статись із новим флагштоком Мелітополя чи ворожому аквафрешу просто знову нагадали, що його місце на смітнику?", - коментує ситуацію, що склалася, Федоров.

Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь.

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