Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
Про це Ходжес написав у twitter.
"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону, тому "ліве крило" контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму", - вважає екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес.
- 8 листопада Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року.
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