Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь

Про це Ходжес написав у twitter.

"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону, тому "ліве крило" контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму", - вважає екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес.

8 листопада Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим уже влітку наступного року.

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