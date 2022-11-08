Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область усе ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим чудово впораються HIMARS.

"І як тільки вони (ЗСУ. - ред.) почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - заявив Ходжес.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.

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