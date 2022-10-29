Про це він розповів у інтерв'ю The Drive.

"Швидше за все, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - сказав Буданов.

Він наголосив, що зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи.

"Велика частка з них – це десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Вони складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом. Його бойова складова – це приблизно 40 тис.", - зазначив Буданов.

Він попередив, що у разі втрати Херсону, російські окупанти здатні частково підірвати дамбу Каховської ГЕС.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони підірвуть лише дорогу, яка проходить через дамбу, щоб зробити неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкта. Це може статися, коли ми візьмемо Херсон і вони вирішать відійти. Після відходу із західного берега вони можуть зробити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег", - пояснив Буданов.

24 жовтня Кирило Буданов висловив сподівання, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року.

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