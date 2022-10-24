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Головна війна з Росією Буданов спрогнозував, коли буде звільнено Херсон та як найближчим часом розгортатимуться події на фронті

Буданов спрогнозував, коли буде звільнено Херсон та як найближчим часом розгортатимуться події на фронті

24 жовтня, 2022 понедiлок
10:27
війна з Росією ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов сподівається, що Україна звільнить Херсон до кінця 2022 року

Про це Буданов заявив у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.  

Відповідаючи на запитання, чи вдасться Україні відбити Херсон до кінця року, він відповів ствердно. 

"Думаю, що так", - сказав Буданов. 

Також начальник ГУР підтвердив свій попередній прогноз та заявив, що й надалі сподівається, що війна закінчиться до літа 2023 року. 

"Я роблю свої висновки, спираючись на інформацію, а не просто тому, що мені так хочеться. Я сподіваюся на це дуже сильно", - зазначив Буданов

Він додав, що найближчим часом Росія намагатиметься утримати все, що змогла захопити та здійснюватиме спроби просунутися в Донецькій області. 

"Тому, що насправді жодне зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни при початку "спеціальної воєнної операції", як вони це називали, не досягли. Зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати. Ми повертаємося до середньостатистичного росіянина, який дивиться телевізор, і йому кажуть, що росіяни втратили те, те, те, якесь там село. Це катастрофа. Вони обігрують це різними словами, наприклад: "тактичне перегрупування", "зайняття більш вигідних рубежів" і так далі. Але ж всі все розуміють", - розповів Буданов

Також він зазначив, що очікує на зменшення інтенсивності бойових дій взимку. 

"Взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. Нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - констатував Буданов. 

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Херсон
ЗСУ
ГУР
Кирило Буданов
наступ ЗСУ
деокупація України
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