Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
У період з 19 по 25 листопада українські морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
Про це повідомляє командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть у командуванні.
У період з 19 по 25 листопада воїни-морські піхотинці ліквідували 88 окупантів. Знищили 4 танки, 3 БМП, 6 САУ, 2 одиниці причіпної артилерії, 1 комплекс ЗРК, 2 міномети й 10 автівок.
Також демілітаризували 4 безпілотники та 4 сховища з боєприпасами.
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