Про це пише "Медуза" з посиланням на джерела у ФСБ та Генштабі армії РФ видання "Важные истории".

Видання пише, що Росія збирається взимку стабілізувати фронт в Україні, "а потім розпочати все наново весною".

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати.

"Навесні наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять призовниками", — заявило джерело, близьке до ФСБ.

Джерело, близьке до Генштабу, також повідомило про прогноз, згідно з яким втрати в боях в Україні становитимуть близько 100 тисяч осіб, переважно мобілізованих. Навесні 2023 року, за його словами, Міноборони планує підготувати 120 тисяч призовників, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих.

"Для цього він [Путін] і не скасовує указ про часткову мобілізацію", - заявило джерело видання.

Мобілізація в Росії була оголошена наприкінці вересня. Пункт указу, в якому йшлося, скільки людей планують призвати на військову службу, був засекречений. Міноборони РФ повідомило, що йдеться про 300 тисяч мобілізованих. На початку листопада було оголошено, що мобілізацію завершено, план із заклику на війну виконано. Однак указ про завершення мобілізації видано не було. Плани провести додаткову мобілізацію влада РФ заперечує.

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