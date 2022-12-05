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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб

На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб

5 грудня, 2022 понедiлок
19:19
війна з Росією російські військові окупанти

У місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках

Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України", - йдеться у дописі.

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Також повідомляється, що у селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію РФ.

Окрім цього, зазначається, що почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

  • Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.
  • 5 грудня стало відомо, що у Херсонській області, Скадовському районі, загарбники посилили адміністративно-поліцейський режим та ввели комендантську годину.

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російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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