На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб
У місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках
Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України", - йдеться у дописі.
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Також повідомляється, що у селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію РФ.
Окрім цього, зазначається, що почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.
- Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.
- 5 грудня стало відомо, що у Херсонській області, Скадовському районі, загарбники посилили адміністративно-поліцейський режим та ввели комендантську годину.
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