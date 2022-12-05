Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України", - йдеться у дописі.

Читайте також: В Україні через війну 15 тис. людей вважають зниклими безвісти, - омбудсмен

Також повідомляється, що у селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію РФ.

Окрім цього, зазначається, що почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.

5 грудня стало відомо, що у Херсонській області, Скадовському районі, загарбники посилили адміністративно-поліцейський режим та ввели комендантську годину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb