В Україні через війну 15 тис. людей вважають зниклими безвісти, - омбудсмен
Через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти
Про це у Facebook повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
"У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть: доля тисяч людей невідома. Когось із них уже, можливо, нема серед живих. Їх усіх шукають рідні, і безмежні страждання в сім‘ях від невідомості. Рідні чекають хорошу звістку. Чекають з надією в серці", - написав він.
- Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.
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