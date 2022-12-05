Про це у Facebook повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть: доля тисяч людей невідома. Когось із них уже, можливо, нема серед живих. Їх усіх шукають рідні, і безмежні страждання в сім‘ях від невідомості. Рідні чекають хорошу звістку. Чекають з надією в серці", - написав він.

Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb