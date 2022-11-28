Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва, передає пресслужба МВС.

"З 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення РФ, було близько 48 тисяч повідомлень про людей, які зникли безвісти. Всього на даний час було знайдено майже 30 тисяч людей за цими заявами. Проте, варто зазначити, що це заяви, які було подано до Нацполіції, оскільки люди могли звертатись і до інших правоохоронних органів", - сказала Матвєєва.

Вона зазначила, що поліція починає пошуки після отримання відповідної заяви.

"Інформація вноситься в ЄРДР і правоохоронці починають максимально збирати дані про людину: де зникла людина, чи це було при обстрілі, чи під час окупації. Якщо заяву подає родич зниклого безвісти, робиться ДНК-експертиза, дані якої вносяться у відповідну базу даних", - сказала Матвєєва.

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей сказав, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тис. людей.

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