Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство За час повномасштабної війни правоохоронці знайшли майже 30 тисяч людей, які вважались зниклими безвісти

За час повномасштабної війни правоохоронці знайшли майже 30 тисяч людей, які вважались зниклими безвісти

28 листопада, 2022 понедiлок
11:05
Суспільство Зниклі безвісти

Від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва, передає пресслужба МВС.

"З 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення РФ, було близько 48 тисяч повідомлень про людей, які зникли безвісти. Всього на даний час було знайдено майже 30 тисяч людей за цими заявами. Проте, варто зазначити, що це заяви, які було подано до Нацполіції, оскільки люди могли звертатись і до інших правоохоронних органів", - сказала Матвєєва.

Вона зазначила, що поліція починає пошуки після отримання відповідної заяви.

"Інформація вноситься в ЄРДР і правоохоронці починають максимально збирати дані про людину: де зникла людина, чи це було при обстрілі, чи під час окупації. Якщо заяву подає родич зниклого безвісти, робиться ДНК-експертиза, дані якої вносяться у відповідну базу даних", - сказала Матвєєва.

  • Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей сказав, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тис. людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
поліція
війна з Росією
Читайте також:
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
27 листопада, 2022 неділя
Британська розвідка вказала напрямок, на якому РФ планує великий наступ на Донеччині
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
11:25
цвинтар
Родини захисників розповіли про катастрофічний стан Берковецького цвинтаря, де ховають українських воїнів
11:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ, - Згурець
10:47
Херсон
Британська розвідка пояснила, чому Херсон залишається вразливим для російських обстрілів
10:46
російські окупанти
На Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях
10:43
Київ ялинка
"Не дозволимо Путіну вкрасти наше Різдво": Кличко розповів, чи встановлять головну ялинку країни в Києві
10:40
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро 28 листопада
10:37
Мінкульт
Мінкульт передав РНБО перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України
10:26
Ракетоносій "калібрів"
Вивели в море 8 "калібрів": Росія готує нову атаку на Україну
10:25
Оновлено
світло
По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії
10:22
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Була однією з найкращих у Європі": Гайдай заявив про знищення росіянами підстанції у Кремінній
10:19
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Неподалік окупованого Маріуполя росіяни облаштували табір і тренують мобілізованих, щоб відправити на фронт, - Андрющенко
10:16
Київ метро
Мер Києва сказав, як функціонуватиме метро у разі тривалого блекауту
10:02
OPINION
Mason Lemberg
Чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках
09:58
Оновлено
Зоря - Минай, УПЛ
УПЛ: результати та розклад матчів 15-го туру
09:52
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
09:39
російська техніка
ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника
09:17
Міні-лабораторії українських школярів відправили у космос кораблем SpaceX Dragon
09:09
Повної евакуації мешканців Києва не буде, - Кличко
08:47
Ексклюзив
"Руки коченіють, а ще потрібно стріляти": боєць батальйону "Свобода" Лисенко про ситуацію навколо Бахмута
08:38
Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені
08:19
В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу
08:19
окупант
Ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі
07:54
ЗСУ
Сили оборони уразили військовий об'єкт і 4 райони зосередження військ РФ за добу
07:42
Нікопольщина
Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині
07:26
ЗСУ
ЗСУ знищили 6 одиниць військової техніки ворога та поранили понад сотню окупантів на Запоріжжі
06:43
білоруські та російські військові
"Буде самогубством для армії та режиму Лукашенка": українська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі 
06:08
Російські окупанти в Криму
В ISW назвали, яких загроз побоюються окупанти і де найбільше укріплюються
05:45
Дніпропетровщина, Нікополь
Російськими обстрілами в Україні пошкоджено близько 32 тис. цивільних та 700 інфраструктурних об'єктів
05:18
російські військові окупанти
Загарбники вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів, - Центр спротиву
01:56
Ріші Сунак
Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України
00:57
Єнс Столтенберг
Столтенберг: чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах
00:01
біженці з України
Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН
2022, неділя
27 листопада
23:22
Ексклюзив
Віталій Портников
"Важливо десакралізувати сутність державності РФ": Портников про визнання Росії спонсоркою тероризму
23:06
Оновлено
Збірна Іспанії
ЧС-2022: результати усіх матчів 27 листопада, турнірні таблиці
23:04
Володимир Зеленський
Російські війська готують нові удари по Україні, - Зеленський
22:59
Аналітика
Сергій Згурець
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:53
Альваро Мората (в червоній формі) забиває гол у ворота Мануеля Нойєра
Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу
22:12
Протестувальник тримає фотографію Махси Аміні на демонстрації з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок в Анкарі, Туреччина
Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом
22:03
аварія в Литві з військовими ЗСУ
У Латвії потрапив в ДТП автобус із українськими військовими, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV