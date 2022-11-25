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Головна Економіка Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP

Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP

25 листопада, 2022 п'ятниця
06:39
Економіка зниклі безвісти

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей сказав, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тис. людей

Про це передає Reuters.

Він зазначив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.

За словами Холлідея, цифра 15 тис. є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. людей.

"Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні", – сказав директор комісії.

Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

"Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додає Холлідей.

  • 7 листопада керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор заявила, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 6 032 українських дітей. Проте згодом у Національному інформаційному бюро України сказали, що понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.
  • 16 листопада стало відомо, що в РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини. Про це розповів Інститут вивчення війни.

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