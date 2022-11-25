Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP
Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей сказав, що під час війни в Україні зникли безвісті вже понад 15 тис. людей
Про це передає Reuters.
Він зазначив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.
За словами Холлідея, цифра 15 тис. є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. людей.
"Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні", – сказав директор комісії.
Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.
"Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додає Холлідей.
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