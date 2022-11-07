Окупанти вивезли до Росії понад 6 тис. українських дітей, – Офіс омбудсмена
З початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 6 032 дітей
Про це керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор повідомила в ефірі "Суспільного".
"Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності", - сказала вона.
Вихор повідомила, що ввечері 4 листопада Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де перебувають діти з обмеженими фізичними можливостями, вивезли на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму. За її словами, якщо росіяни вчасно не повернуть дітей до України, їх вважатимуть депортованими.
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше пояснювали порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 38.81Продаж 39.83
- Актуальне
- Важливе