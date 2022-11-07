Про це керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор повідомила в ефірі "Суспільного".

"Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності", - сказала вона.

Вихор повідомила, що ввечері 4 листопада Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де перебувають діти з обмеженими фізичними можливостями, вивезли на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму. За її словами, якщо росіяни вчасно не повернуть дітей до України, їх вважатимуть депортованими.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше пояснювали порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину.

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