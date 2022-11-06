У Мінреінтеграції пояснили, що робити, якщо окупанти депортували дитину

Про це Міністерство пише у facebook.

У повідомленні йдеться, що насамперед варто зібрати якомога більше даних про дитину та обставини викрадення - ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

Наголошується, що варто зберігати хронологію подій та надати фото та відео дитини, якщо вони є. Надсилати дані варто на електронну пошту [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті.

Мінреінтеграції наголошує, що якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину, їм необхідно звернутися до дипломатичних установ країн-партнерів або України чи інших міжнародних місій, таких як:

Міжнародна організація з міграції (МОМ);

Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA);

ЮНІСЕФ;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

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