У Мінреінтеграції пояснили, що робити, якщо окупанти депортували дитину
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину
Про це Міністерство пише у facebook.
У повідомленні йдеться, що насамперед варто зібрати якомога більше даних про дитину та обставини викрадення - ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.
Наголошується, що варто зберігати хронологію подій та надати фото та відео дитини, якщо вони є. Надсилати дані варто на електронну пошту [email protected] або заповнивши відповідну форму на сайті.
Мінреінтеграції наголошує, що якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину, їм необхідно звернутися до дипломатичних установ країн-партнерів або України чи інших міжнародних місій, таких як:
- Міжнародна організація з міграції (МОМ);
- Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA);
- ЮНІСЕФ;
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
- УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).
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