Україна повернула з окупації двох неповнолітніх дівчат
У вівторок, 26 листопада, додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, операцію з поверненням дітей вдалось реалізувати у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.
Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини на Херсонщині. У 2022 році її село потрапило в окупацію. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.
- 23 листопада з тимчасово окупованих територій півдня України й Маріуполя Донецької області повернули ще трьох дітей на підконтрольну українському уряду територію.
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