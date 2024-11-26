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Україна повернула з окупації двох неповнолітніх дівчат

Влад Дідусь
26 листопада, 2024 вiвторок
21:20
Війна з Росією діти, дім

​​У вівторок, 26 листопада, додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій

Зміст

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, операцію з поверненням дітей вдалось реалізувати у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини на Херсонщині. У 2022 році її село потрапило в окупацію. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.

  • 23 листопада з тимчасово окупованих територій півдня України й Маріуполя Донецької області повернули ще трьох дітей на підконтрольну українському уряду територію.
Теги:
Новини
Україна
окуповані території
воєнні злочини Росії
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