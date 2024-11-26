Україна повернула з окупації двох неповнолітніх дівчат

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, операцію з поверненням дітей вдалось реалізувати у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію. Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

Після втрати батьків 14-річна Вероніка потрапила до опікунської родини на Херсонщині. У 2022 році її село потрапило в окупацію. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.