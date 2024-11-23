Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій

Україна повернула ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій

Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
13:45
Війна з Росією Україна повернула 4 дітей з ТОТ

З тимчасово окупованих територій півдня України й Маріуполя Донецької області повернули ще трьох дітей на підконтрольну українському уряду територію

Зміст

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього тижня ми повернулися ще троє українських дітей завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA", - заявив він.

Родина з Маріуполя

Єрмак розповів, що молода сім'я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхньому старшому синові тоді було лише чотири роки. Виїхати з міста вони не потребують і змушені були залишитися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька.

Батько сім'ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування.

"Сьогодні шестирічний хлопчик, його сестра та їхні батьки залишили небезпеку позаду. Вони починають нову сторінку життя", - розповів очільник ОП.

Родина з півдня України

Двоє батьків та їхній піврічний син жили у рідному селі на півдні України, коли почалося вторгнення. Батько відразу пішов захищати країну в лавах ЗСУ, але через кілька місяців потрапив у російський полон. За словами Єрмака, там батька катували: били, застосовували електрошок, змушували співати російський гімн. Він не мав жодного зв'язку з рідними.

Мати залишилася вдома з маленьким сином. Їхнє село було окуповане і виїхати ставало дедалі складніше. Мати була змушена ховатися від окупантів.

Коли батько повернувся з полону, сім'я знову постала перед труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. 

Після численних спроб родини возз'єднатися, вони вчаться жити разом після років розлуки та випробування. Син, яким розповідали про батька-героя, тепер має можливість побачити його поруч. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу! Ініціатива Президента Bring Kids Back UA за боротьбу за зусилля держави, громадських організацій та міжнародних партнерів за повернення дітей: незаконно депортованих, примусово переміщених та тих, хто опинився на ТОТ під загрозою депортації", - наголосив голова ОП.

  • 16 листопада на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
"Відчуваємо, що наближається невідоме": Туск про ймовірність глобального конфлікту з Росією
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
22 листопада, 2024 п'ятниця
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
мокрий сніг
Автор Катерина Ганжа
22 листопада, 2024 п'ятниця
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
14:22
ракети Taurus
Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
14:21
Дрон PD-2
Інноваційний підхід: на Времівському напрямку ЗСУ поєднали автомат з дроном
14:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
14:04
Оновлено
Газпромбанк
Банки у Європі та Азії припиняють обслуговувати картки системи UnionPay, видані російським Газпромбанком
14:00
OPINION
"Мирні переговори" можливі як процес, але не як результат
13:58
Удар Storm Shadow по підземному штабу РФ у Мар'їно на Курщині
Ударом Storm Shadow по підземному штабу РФ на Курщині, імовірно, ліквідовано російського генерала, - ЗМІ
13:46
Ексклюзив
Джо Байден і Володимир Зеленський
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
13:34
робота військових, Часів Яр
Готові до боїв у місті та війні дронів: які підрозділи РФ штурмують Часів Яр
13:25
Дональд Трамп і Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом у Флориді: про що йшлося
13:15
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб убити президента та його дружину
13:08
балістична ракета "Сармат"
РФ планує знову провести випробувальні пуски балістичних ракет найближчими днями, - ISW
12:50
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар
12:48
Литва профінансує виробництво українських далекобійних БПЛА, - Умєров
12:27
OPINION
Через непрофесійних дипломатів Україна роздає нагороди сумнівним особам
12:06
Швейцарія
Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польської компанії, тому що вони незаконно потрапили в Україну
12:00
OPINION
Влада Зеленського хакнула незалежність державних інституцій
11:33
ЗСУ
Кабмін: усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки та через "Дію", дійсні лише до весни 2025 року
11:22
Дональд Трамп
Трамп хоче, аби мінʼюст шукав докази "фальсифікацій" президентських виборів 2020 року, - WP
10:57
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств
10:49
Росія з КНДР
РФ надала КНДР ракети, ППО й нафту в обмін на північнокорейських військових, - ISW
10:49
Галущенко попередив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої електропостачання
10:44
Анонс
Піккардійська Терція
"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур
10:29
діти, злочини росії
ГУР: у РФ діє близько півсотні спецпрограм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України
10:19
HSBC
Британський банк HSBC зупинив усі платежі з Росії та Білорусі
10:08
Канада
Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі
10:01
OPINION
Чи є у Трампа план?
09:44
Кирило Буданов
Нинішнє керівництво РФ готувалося до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов
09:15
Обстріл Запоріжжя 26.09
Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров
08:41
Дональд Трамп
Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США
08:16
Огляд
Сновиландія, більдунґ і ламбрески – 5 книг, де все роз’яснюють
08:16
витинанка "Голодомор", Дар'я Альошкіна
23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
08:13
ЗСУ
Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових, 24 артсистеми й 20 танків
08:00
OPINION
Війна триватиме ще багато-багато місяців
07:55
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 20 кораблів, 6 з яких є носіями "Калібрів"
07:40
Дональд Трамп
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
07:08
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"
06:47
поліція
База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція
06:26
Прапор США
Китайські хакери готуються до здійснення атак у разі конфлікту з США, - кіберкомандування
05:43
Японія
Японія та ПРООН передали Харкову та Одесі енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури
04:49
Сербія
Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: у межах розслідування заарештували 11 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV