Україна повернула ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цього тижня ми повернулися ще троє українських дітей завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA", - заявив він.

Родина з Маріуполя

Єрмак розповів, що молода сім'я з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхньому старшому синові тоді було лише чотири роки. Виїхати з міста вони не потребують і змушені були залишитися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька.

Батько сім'ї – військовослужбовець ЗСУ, тому вся родина була під загрозою. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування.

"Сьогодні шестирічний хлопчик, його сестра та їхні батьки залишили небезпеку позаду. Вони починають нову сторінку життя", - розповів очільник ОП.

Родина з півдня України

Двоє батьків та їхній піврічний син жили у рідному селі на півдні України, коли почалося вторгнення. Батько відразу пішов захищати країну в лавах ЗСУ, але через кілька місяців потрапив у російський полон. За словами Єрмака, там батька катували: били, застосовували електрошок, змушували співати російський гімн. Він не мав жодного зв'язку з рідними.

Мати залишилася вдома з маленьким сином. Їхнє село було окуповане і виїхати ставало дедалі складніше. Мати була змушена ховатися від окупантів.

Коли батько повернувся з полону, сім'я знову постала перед труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити.

Після численних спроб родини возз'єднатися, вони вчаться жити разом після років розлуки та випробування. Син, яким розповідали про батька-героя, тепер має можливість побачити його поруч. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу! Ініціатива Президента Bring Kids Back UA за боротьбу за зусилля держави, громадських організацій та міжнародних партнерів за повернення дітей: незаконно депортованих, примусово переміщених та тих, хто опинився на ТОТ під загрозою депортації", - наголосив голова ОП.