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Україна повернула з ТОТ Херсонщини 4 дітей

Ольга Бабишена
16 листопада, 2024 субота
00:35
Війна з Росією малюнок, діти

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Вказано, що завдяки благодійній організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію повернули 4 дітей - хлопчиків, віком від 1,7 року до 17 років. Зараз діти перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини. Вдячний кожному, хто доклав зусиль для порятунку наших дітей", - додав Прокудін. 

  • Раніше з тимчасово окупованих територій України вдалось повернути п'ятьох людей віком від 18 до 89 років. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Херсонщина
окуповані території
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