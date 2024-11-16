Україна повернула з ТОТ Херсонщини 4 дітей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вказано, що завдяки благодійній організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію повернули 4 дітей - хлопчиків, віком від 1,7 року до 17 років. Зараз діти перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини. Вдячний кожному, хто доклав зусиль для порятунку наших дітей", - додав Прокудін.