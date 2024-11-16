Україна повернула з ТОТ Херсонщини 4 дітей
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вказано, що завдяки благодійній організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію повернули 4 дітей - хлопчиків, віком від 1,7 року до 17 років. Зараз діти перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.
"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини. Вдячний кожному, хто доклав зусиль для порятунку наших дітей", - додав Прокудін.
- Раніше з тимчасово окупованих територій України вдалось повернути п'ятьох людей віком від 18 до 89 років.
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