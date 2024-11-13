З окупованих територій повернули п'ятьох українців від 18 до 89 років

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Найбільше занепокоєння викликали стан здоров'я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів, які надають всю необхідну допомогу", - написав Лубінець.

Він також додав, що 18-річній дівчині, яку повернули з ТОТ, надали гуманітарну допомогу, ще одному чоловікові допомогли з відновленням документів, а 55-річній жінці - з житлом.

"Наголошу, що завдяки оперативній роботі Офісу омбудсмена та партнерів вдалося забезпечити безпечний виїзд для всіх членів групи. Проте це лише одна із багатьох історій. Наша мета - допомогти й іншим, хто цього потребує", - додав Лубінець.