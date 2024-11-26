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У Китаї ексочільника одного з найбільших банків світу засудили до смертної кари

Світлана Кравченко
26 листопада, 2024 вiвторок
19:15
Світ смертна кара

Суд у Китаї висунув вирок колишньому голові одного з найбільших банків світу Bank of China. Його засудили до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Як зазначається, засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному та Експортно-імпортному банках Китаю. У 2021 році його звільнили з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.

В обвинувальному вироку сказано, що Лю скористався своїм становищем, щоб добитися просування по службі багатьох людей. Зазначається, що сума отриманих хабарів була "особливо величезною" і склала понад 121 млн юанів ($17 млн). 

Також виявилося, що Лю порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Суд врахував той факт, що Лю зізнався у всіх злочинах і повернув більшу частину грошей, тому йому винесли вирок із відстроченням виконання у два роки. Згідно з китайським законом Лю стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин.

  • Також раніше, в жовтні, до смертної кари з дворічним відстроченням виконання засудили колишнього заступника голови центрального банку Китаю Фань Іфея. Його теж звинувачували у хабарництві.
Теги:
Новини
Кримінал
Китай
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