У Китаї ексочільника одного з найбільших банків світу засудили до смертної кари

Про це пише Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Як зазначається, засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному та Експортно-імпортному банках Китаю. У 2021 році його звільнили з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.

В обвинувальному вироку сказано, що Лю скористався своїм становищем, щоб добитися просування по службі багатьох людей. Зазначається, що сума отриманих хабарів була "особливо величезною" і склала понад 121 млн юанів ($17 млн).

Також виявилося, що Лю порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Суд врахував той факт, що Лю зізнався у всіх злочинах і повернув більшу частину грошей, тому йому винесли вирок із відстроченням виконання у два роки. Згідно з китайським законом Лю стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин.