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OPINION

Нова атака на Екопарк Совські ставки. Що відбувається

Андрій Яніцький
26 листопада, 2024 вiвторок
20:00
Погляд

Ви, певно, чули про те, як компанія депутата Київради від ЄС Ігоря Баленка намагалася забудувати 20 га зелені та водойм у столиці, але в них не вийшло

Зміст

Небайдужі кияни за підтримки преси, прокуратури, чесних суддів, здорових сил у міській раді зі всіх фракцій та особисто мера Віталія Кличка у тому протистоянні перемогли.

  • Договір оренди із компанією забудовника розірвали.
  • Землю громаді повернули.
  • Концепцію парку створили.
  • Разом із "Зеленбудом" почали працювати над облаштуванням парку.

Здавалося б, що хеппі енд. Депутат-забудовник програв, кияни виграли, буде парк. 

Але влітку цього року компанія ТОВ "Господарник", яка раніше орендувала цю землю та була записана як власність Ігоря Баленка, почала офіційно питати міську адміністрацію про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Цей документ потрібен для проєктування будівництва. Зараз бенефіціаром компанії записана грузинка Лія Данілова. До речі, пасинка Ігоря Баленка звуть Данило Данілов.

А днями невідомий мені чоловік запустив петицію із пропозицією внести зміни у Генплан та дозволити забудувати частину Совських ставків.

Цього разу дії забудовника виглядають більш продуманими та скоординованими. А сил у громади менше: багато активних у війську, багато переїхали, життя в цілому важче і часу на громадську діяльність обмаль. 

Тому потрібна допомога кожного.

І потрібно нарешті створити на Совських совках парк, щоби там могли відпочити і молодь, і старші люди, і ветерани, і переселенці, щоб він був безбар'єрний та інклюзивний, як ми колись мріяли і як закладали у концепцію. 

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
екологія
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