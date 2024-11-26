"Шкодять інтересам нацбезпеки", – Веніславський про заяви щодо необхідності розформувати ТЦК

Свою думку політик висловив в інтерв'ю Radio NV.

Він переконаний, що заяви його колег щодо необхідності розформувати ТЦК – "щонайменше не продумані". На думку Веніславського, Територіальні центри комплектації забезпечують до 98% виконання мобілізаційних заходів.

"Це заяви, які шкодять інтересам національної безпеки й оборони України. Тому що в умовах повномасштабного вторгнення і війни, яку веде Україна проти країни-агресора, реформувати ТЦК (є проблеми, які я абсолютно не заперечую), яке забезпечує 95−98% виконання мобілізаційних заходів, які потрібні для поповнення нових резервів...", - сказав нардеп.

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Він додав, що вважає пошук альтернативних форм залучення громадян до ЗСУ "грою проти нашої незалежності, державного суверенітету".

На переконання Веніславського, рекрутинг станом на сьогодні не може перекрити мобілізаційні заходи, які виконують ТЦК.

Також нардеп стверджує, що випадки порушення прав людей під час мобілізації поодинокі.

6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.

Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.

18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.

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