"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За будь-яким застосунком стоять люди. ТЦК - це в принципі досі єдиний вхід у військо. Це орган, який обліковує військовозобов’язаних, обліковує тих, хто списаний або знятий з обліку, наприклад. Обліковує загиблих і допомагає родинам, обліковує поранених і зниклих безвісти. Як ми від нього можемо відмовитись? Скажімо так, якщо я в центрі рекрутингу перестану якісно виконувати свою функцію, треба закрити центр рекрутингу, чи мене вигнати з нього?" - вважає він.

Денис Семирог-Орлик вважає, що коли виникають проблеми з кадрами, зокрема, у ТЦК, необхідно змінювати кадри.

"Так, можна розділити, наприклад, дуже просто: ТЦК буде займатися суто мобілізацією, центри рекрутингу - тільки контрактниками, добровольцями. Можна розділити, так, в принципі, зараз і виходить, просто з ТЦК все ж таки пов’язано дуже багато елементів оформлення документів, тобто вони формують особову справу і все решта. Зараз те, що запустили прямий рекрутинг підрозділів, це теж розв’язало офіційно руки підрозділам для того, щоб набирати собі людей, але без ТЦК все одно це не відбувається. І ті випадки ганебні, які були в ТЦК, звісно, ми любимо поширювати декілька випадків на всю систему, але в системі працюють люди, замінюйте людей", - зазначив він.