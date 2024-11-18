Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК

Про це заявили міністр оборони Рустем Умєров та його заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024", передає Укрінформ.

"У нас є цілі. Ми чуємо суспільство. Ми чуємо людей. Ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані наша мета, якщо є можливість, перетворити "Резерв+" на такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК", - зазначив Умєров.

Утім, він зауважив, що "це не означає, що ТЦК погані, але в Міноборони чують про проблеми і ставлять за мету замінити їх".

За словами Черногоренко, у 2025 році планується запуск можливості не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру.

Вона зазначила, що основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. Водночас Умєров підкреслив що про розформування ТЦК не йдеться.

"Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо - це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані", - наголосив міністр оборони.

Як зазначила Черногоренко, навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн-функції через застосунок в режимі онлайн.

"ТЦК - це не тільки призовне комплектування військовослужбовців на службу. На ТЦК лежить також багато задач соціальної підтримки", - нагадав начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.