В оборонному комітеті ВР розповіли, чи можна відмовитися від мобілізації через ТЦК на користь рекрутингу

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Так, раніше цього тижня нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри.

Коментуючи заяву колеги, Федієнко назвав ідею реформувати ТЦК популізмом.

"Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини", - сказав політик.

За його словами, система ТЦК уже зазнала змін – там залишилися військовослужбовці, які внаслідок бойових дій отримали поранення або певні фізичні обмеження.

"До того ж, коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації", - сказав Федієнко.

При цьому він згодний, що в Україні потрібно популяризувати рекрутинг, однак не певен, що ним можна повністю замінити мобілізацію через ТЦК.

"Тобто коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після БВЗ (бойове військове злагодження) він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути. Це нівелює саме привабливість механізму рекрутингу. Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК", - висловився нардеп.

Таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних, резюмував Федієнко.

6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.

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