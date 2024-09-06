Військові не повинні працювати в ТЦК, цю систему потрібно реформувати, - нардеп Гончаренко
Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На мою думку, система ТЦК має бути повністю реформована. Цю систему треба змінити кардинально. Я взагалі не розумію, чому військові працюють в ТЦК. Чому сьогодні Україна, як держава, готує офіцера, до прикладу, танкових військ, вкладає в нього ресурси й час, ця людина воює, а далі замість того, щоб керувати танковою бригадою, він сідає за стіл десь в місті й починає перекладати папірці. В чому тоді сенс цього всього?", - вважає Гончаренко.
За словами нардепа, держава має створити нормальний цивілізований сервіс щодо мобілізації
"Ми створили абсолютно нормальну систему ЦНАПів, а також сервісний центр МВС. Це має бути нормальний людський сервіс з цивільними особами. Вважаю, тоді б нас було набагато менше от цих скандалів. Бо військових людей відправляють не в профільну для них галузь", - додав він.
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