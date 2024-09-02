Омбудсмен отримав понад 1,6 тис. звернень через порушення прав громадян з боку ТЦК з початку року
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками ТЦК
Про це заявили в секретаріаті омбудсмена "Українській правді".
Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.
За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198.
Наголошується, що омбудсмен також приймає звернення від українців в уснй формі через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.
"Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше", - резюмовано в заяві.
- 23 червня в Україні оновили телефони "гарячих ліній" обласних ТЦК та СП за єдиним стандартом та просять звертатися за ними у разі фіксації протиправних дій з боку військовослужбовців ТЦК чи питань щодо мобілізації.
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