Омбудсмен отримав понад 1,6 тис. звернень через порушення прав громадян з боку ТЦК з початку року

Про це заявили в секретаріаті омбудсмена "Українській правді".

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198.

Наголошується, що омбудсмен також приймає звернення від українців в уснй формі через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.

"Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше", - резюмовано в заяві.