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Омбудсмен отримав понад 1,6 тис. звернень через порушення прав громадян з боку ТЦК з початку року

Дар'я Куркіна
2 вересня, 2024 понедiлок
13:00
Суспільство

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками ТЦК

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Про це заявили в секретаріаті омбудсмена "Українській правді".

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198.

Наголошується, що омбудсмен також приймає звернення від українців в уснй формі через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.

"Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше", - резюмовано в заяві.

  • 23 червня в Україні оновили телефони "гарячих ліній" обласних ТЦК та СП за єдиним стандартом та просять звертатися за ними у разі фіксації протиправних дій з боку військовослужбовців ТЦК чи питань щодо мобілізації.

Теги:
Україна
Омбудсмен
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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