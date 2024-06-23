Обласні ТЦК оприлюднили телефони "гарячих ліній", на які можна скаржитися в разі незаконних дій їхніх співробітників
В Україні оновили телефони "гарячих ліній" обласних ТЦК та СП за єдиним стандартом та просять звертатися за ними у разі фіксації протиправних дій з боку військовослужбовців ТЦК чи питань щодо мобілізації
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
Зазначається, що задля забезпечення дієвої комунікації у командуванні Сухопутних військ провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.
Тож, усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:
ОК Північ
- Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 Цілодобово
- Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
- Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
- Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
- Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
- Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
- Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)
ОК Південь
- Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 Цілодобово
- Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 Цілодобово
- Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 Цілодобово
- Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 Цілодобово
- Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
ОК Захід
- Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 Цілодобово
- Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 Цілодобово
- Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
- Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
- Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
- Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 Цілодобово
- Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 Цілодобово
- Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 Цілодобово
ОК Схід
- Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
- Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 Цілодобово
- Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
- Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 Цілодобово
- Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 Цілодобово
Гаряча лінія Командування Сухопутних військ ЗС України: 0 800 301 937.
- 10 червня повідомлялось, що голова ГО "Обʼєднана організація побратимів по зброї" полковник в запасі Юрій Максимів вважає, що однією з причин гальмування процесів мобілізації є дії представників ТЦК і СП.
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