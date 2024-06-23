Обласні ТЦК оприлюднили телефони "гарячих ліній", на які можна скаржитися в разі незаконних дій їхніх співробітників

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Зазначається, що задля забезпечення дієвої комунікації у командуванні Сухопутних військ провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.

Тож, усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, просять звертатися:

ОК Північ

Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 Цілодобово

Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)

Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)

Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)

Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)

Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)

Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)

ОК Південь

Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 Цілодобово

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 Цілодобово

Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 Цілодобово

Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 Цілодобово

Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00

ОК Захід

Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 Цілодобово

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 Цілодобово

Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)

Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)

Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)

Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 Цілодобово

Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 Цілодобово

Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 Цілодобово

ОК Схід

Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)

Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 Цілодобово

Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)

Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 Цілодобово

Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 Цілодобово

Гаряча лінія Командування Сухопутних військ ЗС України: 0 800 301 937.