Військовослужбовці не підтримують дії, коли силоміць людей запихають в буси та доставляють до ТЦК, - полковник у відставці Максимів
Голова ГО "Обʼєднана організація побратимів по зброї", полковник в запасі Юрій Максимів вважає, що однією з причин гальмування процесів мобілізації є дії представників ТЦК та СП
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"На жаль, однією з причин гальмування процесів мобілізації є дії ТЦК та СП. Всі мої знайомі військовослужбовці, з якими я комунікую, не підтримують дії, коли громадян силоміць запихають в буси та примусово доставляють до ТЦК. По-перше, це грубе порушення законодавства. Зокрема, конституційних прав людини. По-друге, такі дії сприяють негативному відношенню до Збройних сил України", - вважає Максимів.
За словами полковника, через дії представників ТЦК в громадян змінилось відношення до військовослужбовців ЗСУ
"Через дії ТЦК та СП, громадяни навмисне не хочуть відвідувати ці структури. Оскільки, можливо й несвідомо, але саме дії представників ТЦК є однією з причин гальмування мобілізації в Україні. Вже зараз змінилось відношення до військовослужбовців ЗСУ. Раніше, коли я йшов у військовій формі, люди вітались, питали і дякували. Зараз же, коли я одягаю форму, люди на вулицях підозріло дивляться на мене й намагаються відійти в бік", - додав він.
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