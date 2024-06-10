Військовослужбовці не підтримують дії, коли силоміць людей запихають в буси та доставляють до ТЦК, - полковник у відставці Максимів

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На жаль, однією з причин гальмування процесів мобілізації є дії ТЦК та СП. Всі мої знайомі військовослужбовці, з якими я комунікую, не підтримують дії, коли громадян силоміць запихають в буси та примусово доставляють до ТЦК. По-перше, це грубе порушення законодавства. Зокрема, конституційних прав людини. По-друге, такі дії сприяють негативному відношенню до Збройних сил України", - вважає Максимів.

За словами полковника, через дії представників ТЦК в громадян змінилось відношення до військовослужбовців ЗСУ

"Через дії ТЦК та СП, громадяни навмисне не хочуть відвідувати ці структури. Оскільки, можливо й несвідомо, але саме дії представників ТЦК є однією з причин гальмування мобілізації в Україні. Вже зараз змінилось відношення до військовослужбовців ЗСУ. Раніше, коли я йшов у військовій формі, люди вітались, питали і дякували. Зараз же, коли я одягаю форму, люди на вулицях підозріло дивляться на мене й намагаються відійти в бік", - додав він.