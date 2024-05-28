Понад 1,1 млн військовозобов'язаних оновили дані через "Резерв+"

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми, Міністерство оборони, цифрова команда, дуже цінуємо відповідальність наших громадян - наразі свої дані оновили понад 1 250 тис. військовозобов'язаних, з них майже 1 170 тис. зробили це через застосунок "Резерв+", - розповіла вона.

Також Черногоренко зазначила, що 48 тис. громадян України оновили дані в ТЦК і СП, тоді як у ЦНАПах зафіксовано майже 68 тис. оновлень. Також свої дані оновили українці за кордоном - майже 15 тис. військовозобов’язаних.

За її словами, деяка інформація в реєстрі "Оберіг" щодо військовозобов’язаних потребує уточнення і звернень до ТЦК. Тому, щоб уникнути зайвих черг, був розроблений ряд змін.

"Також ми зараз знаходимося в процесі оновлення з боку Міністерства економіки даних про бронювання, і ми на системному рівні зробимо оновлення даних про бронювання і люди, просто роблячи запит у "Резерв+", будуть бачити свій актуальний стан щодо бронювання", - додала Черногоренко.