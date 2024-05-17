У Міноборони відповіли, чи запрацює Е-кабінет для військовозобов'язаних 18 травня

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

"Має запрацювати. Але слід зазначити, що це буде така mvp-версія так звана (версія продукту з мінімальним набором функцій - ІФ-У). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, ідеться про телефон і місце проживання", - сказав Лазуткін.