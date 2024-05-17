У Міноборони відповіли, чи запрацює Е-кабінет для військовозобов'язаних 18 травня
Електронний кабінет, у якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані, має почати роботу в суботу, 18 травня, коли набуде чинності закон про вдосконалення мобілізації
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".
"Має запрацювати. Але слід зазначити, що це буде така mvp-версія так звана (версія продукту з мінімальним набором функцій - ІФ-У). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, ідеться про телефон і місце проживання", - сказав Лазуткін.
- З 18 травня військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. До системи обліку підключені 300 адміністраторів ЦНАПів.
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