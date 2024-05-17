"До системи підключені": у департаменті адмінпослуг Києва запевнили, що військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах
З 18 травня військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. До системи обліку підключені 300 адміністраторів ЦНАПів
Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП Києва Наталія Шамрай в ефірі КИЇВ24.
"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала Шамрай.
Зазначається, що ЦНАПи у столиці підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.
"Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала директорка.
- 11 травня Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, зазначив, що держава має розуміти, скільки чоловіків у віці від 18 до 60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.63Продаж 43.39
- Актуальне
- Важливе