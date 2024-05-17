"До системи підключені": у департаменті адмінпослуг Києва запевнили, що військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах

Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП Києва Наталія Шамрай в ефірі КИЇВ24.

"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала Шамрай.

Зазначається, що ЦНАПи у столиці підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

"Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала директорка.