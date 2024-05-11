Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край. Разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі, коли повертаєшся з Донбасу у Київ чи Львів, чи інші мирні міста, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству. Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", - зауважив речник Міністерства оборони України.

За його словами, держава має розуміти, скільки чоловіків цього віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності або, наприклад, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, або тих, хто переселився і змінив місце проживання.

"Зараз чиновники категорії "Б" (керівники та заступники керівників державних органів) та "В" (інші посади державної служби) будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100% як раніше. Залишаться заброньованими чиновники категорії "А" (вищий корпус державної служби). Крім того, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість", - підкреслив Дмитро Лазуткін.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.