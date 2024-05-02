Для частини українців можуть змінити правила перетину кордону, – ДПСУ
Для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав на брифінгу 2 травня.
За його словами, уряд має привести нормативні документи у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.
"Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи на те, що в статтю 23 закону України "Про мобілізацію" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені й у правила перетину державного кордону", - сказав Демченко.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.
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