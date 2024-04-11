У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: є загиблий, 7 постраждалих
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, норму про демобілізацію виключили
Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Новина доповнюється...
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+16°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.37
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе
2024, четвер
11 квітня
10:40
Оновлено
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 5 областях: є серйозні пошкодження
10:23
Франція нарощує поставки газу з РФ, поки Макрон виступає одним із найбільших захисників України, - Politico
10:09
Ексклюзив
Зниклий безвісти за особливих обставин та особа, яка визнана безвісти відсутньою: правозахисниця Денісова розповіла алгоритм дій для родин
09:27
Оновлено
Росія запустила кілька груп дронів та ракет по Україні. У низці регіонів працювала ППО
09:15
Оновлено
Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Харкова та області: можливі проблеми зі світлом
08:58
Оновлено
Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії. В Ізраїлі відповіли
08:45
"Треба ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії": Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
08:30
Байден заявив про "залізну" підтримку Ізраїлю у разі помсти Ірану за атаку на посольство в Сирії
08:29
Огляд
Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США
01:53
Ситуація в Україні можуть повторитись у Східній Азії: прем'єр Японії підтвердив підтримку Києва
2024, середа
10 квітня
23:56
ПСЖ програв "Барселоні", "Атлетико" обіграв "Борусію" у Лізі чемпіонів: результати усіх матчів 10 квітня