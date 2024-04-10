"Депортації не буде": нардепка Фріз пояснила норму про обмеження консульських послуг за кордоном

Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від "ЄС" Ірина Фріз розповіла "Радіо Свобода".

"Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони й Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном", - пояснила вона.

При цьому, за словами Фріз, механізму депортації українців з інших країн не існує.

"Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони", – запевнила нардепка.