Питання демобілізації виключать із законопроєкту про мобілізацію та розглянуть окремо, - ЗМІ
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив питання демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію
Про це пише "Українська правда".
За інформацією джерела, саме Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював виключення питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію. Водночас запропонував розглянути цю частину окремо.
Нардепка від Голосу Соломія Бобровська підтвердила LIGA.net, що зі законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації.
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