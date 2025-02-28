"Хочу спрямувати сили на цей напрямок": Богдан Тавр Кротевич назвав вектор майбутньої діяльності
Підполковник Богдан Кротевич (Тавр), який залишив посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", розповів, чому вирішив залишити службу в армії
Про це він сказав у інтерв'ю проєкту Bihus.info.
"Багато причин. Я так вирішив для себе, що умови, які зараз створені в державі, вимагають більше зусиль на боротьбу з Росією. І ось на цей напрямок я хочу спрямувати свої сили", - заявив Кротевич.
Також він наголосив, що не збирається йти в політику.
"По-перше, я не йду в політику. Я обрав бути щасливим. І, по-друге, я буду пов’язаний із військовою сферою. Це максимум, який я можу сказати", - сказав Тавр.
- 26 лютого стало відомо, що Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
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