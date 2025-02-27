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Письменник Винничук написав про "розпусну епоху", коли сексуальні домагання були нормою. Культурна спільнота відреагувала

Дар'я Тарасова
27 лютого, 2025 четвер
19:14
Культура

Письменник Юрій Винничук відреагував на відсторонення від роботи викладача ЛНУ Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях, колонкою "Була колись розпусна епоха". Його розкритикували

Зміст

Текст Юрія Винничука оприлюднило видання "Збруч".

Український письменник і журналіст Юрій Винничук відреагував на звинувачення в домаганнях викладача Львівського національного університету імені Івана Франка, професора Йосипа Лося. 26 лютого викладача відсторонили від роботи.

Винничук опублікував текст "Була колись розпусна епоха", в якому згадав, що за часів його "бурхливої, а подекуди розпусної молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи, прости Господи, аб'юз". Натомість нині "настали інші часи".

"Часи, коли таке цнотливе слово, як "дорогенька", може викликати щире обурення в деяких журналісточок. Коли на репліку про те, що "залицяння – це не злочин", відповідь феміністок звучить: "Злочин!", - зазначив письменник.

Він згадав розповідь однієї з імовірних жертв Йосипа Лося, зауваживши, що знає про історії, коли студентки самі закохувалися у викладачів, а також написав, що чимало "юних поетес стартануло з ліжок і кабінетів членів Спілки письменників".

"Але в моїй юності усе це було буденною справою. Ні, мене ніхто не гладив, але вчителі не раз пригортали учениць, плескали їх по сідничках, щипали. Той викладач фізики – дуже милий дотепний дядечко – міг підійти до учениці й гладити її по спині, по шиї, навіть під шиєю, при цьому щось напучуючи. Весь клас сміявся, дівчина шарілася", - продовжив Винничук.

Письменник також наголосив, що "в порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною".

"Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова", - додав він.

Реакція культурної спільноти

Колонку Винничука сприйняли неоднозначно.

Письменниця і режисерка Ірина Цілик зазначила, що подібні висловлювання можуть перекреслити усе добре, що було раніше створене.

"Я вважаю текст "Була колись розпусна епоха" Юрія Винничука вкрай огидним й аморальним. Окремі питання виникають до "Збруча", що надає місце для подібних міркувань", - написала Цілик.

Директорка з розвитку NGL.media Ірина Подоляк, коментуючи колонку письменника, запитала в своєї аудиторії, "чи може успішний белетрист мати гниле нутро, нуль емпатії і бути обмеженим розумово?".

"Звісно. Бо "широким верствам трудового народу" начхати на цінності, на мораль, на те, що суспільства розвиваються, а не сидять головою і с*акою в старих часах, де можна було безкарно студенток по дупі траскати і попід шиєю погладжувати", - поділилась вона.

Гендерна експертка, керівниця "Гендер в деталях" Тамара Злобіна зазначила, що вони номінуватимуть "Збруч" на антипремію "Сексист року".

"І знаєте, мене цей в*сер Винничука порадував. Ми навіть в "Сексизм патруль" візьмемо не його, а "Збруч" за те, що це опублікували. 
Бо це дуже рідкісна, маргінальна реакція стариганів, які застрягли в минулому, - зазначила Злобіна і додала: - Старигані і мудачки ніяк не можуть повірити, що жінкам усі ці щипання, ляскання, обійми і погладжування НЕ ПОДОБАЛИСЯ, були огидними, травматичними і неприємними. Що вони по-справжньому, всерйоз проти них виступають - і суспільство їх підтримує".

Авторка найбільшого телеграм-каналу про книжки "Непозбувний книгочитун" Тетяна Гонченко рекомендувала читати колонку, "якщо у вас дефіцит гидоти в організмі". Автор каналу "Перехресні стежки" Олексій Рафалович видалив дописи про Юрія Винничука та його книжки, "бо це вже через край, це більше неможливо якось вивозити", а самою колонкою ділитися не захотів.

Теги:
Новини
Суспільство
Львів
скандал
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