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Головна Кримінал Хотів знеструмити лікарні та військові частини: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ

Хотів знеструмити лікарні та військові частини: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
10:19
Кримінал

Правоохоронці затримали жителя Кіровоградщини, який готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах, щоб знеструмити військові частини та медустанови

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав "швидкі заробітки" у telegram-каналах. Чоловік розвідував локації основних енергогенеруючих об’єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону.

Зазначається, що одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність двох настоятелів храмів УПЦ МП – у Житомирській та Вінницькій областях.
Теги:
Новини
СБУ
Війна з Росією
Військові новини
Кіровоградщина
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