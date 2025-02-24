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Вихваляли Путіна й поширювали антисемітські заклики: СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП

Олена Будько
24 лютого, 2025 понедiлок
13:19
Кримінал

Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність двох настоятелів храмів УПЦ МП – у Житомирській та Вінницькій областях

Зміст

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як з'ясувало розслідування, ворожу пропаганду настоятелі храмів поширювали під час спілкування з вірянами, а також через свої акаунти в соцмережах і месенджерах.

Зокрема, підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Також у своїх дописах він принижував честь і гідність представників єврейського народу. 

Ще один фігурант – ієромонах одного з храмів на Вінниччині. Він агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Про це клірик неодноразово писав у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах.

Експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти злочинних дій обох фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України на користь Росії.

Під час обшуків у кліриків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами їхньої незаконної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили обом клірикам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У разі доведення провини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На початку лютого в Харкові затримали місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника – диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Їх підозрюють у шпигуванні за Силами оборони на користь спецслужб РФ
     
Теги:
Новини
Україна
УПЦ МП
СБУ
Житомирщина
Вінничина
Війна з Росією
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