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Передавали ворогу локації оборонців Харківщини: диякону УПЦ МП та психотерапевту оголосили підозри

Світлана Кравченко
10 лютого, 2025 понедiлок
10:39
Кримінал

У Харкові затримали місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника – диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Їх підозрюють у шпигуванні за Силами оборони на користь спецслужб РФ

Зміст

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігуранти намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Також вони збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування у Харкові.

Щоб отримати розвіддані, лікар використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті.

До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП). Той завуальовано випитував потрібну інформацію у парафіян. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював так званий звіт і месенджером відправляв своєму російському куратору.

Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку. Втім Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання.

За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі "сплячого агента" російської спецслужби. Його "активували" дистанційно навесні 2024 року для здійснення підривної діяльності у Харкові.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 

Теги:
Новини
Харків
УПЦ МП
СБУ
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