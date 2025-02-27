На перемовинах з Росією слід враховувати інтереси кримських татар
За даними Reuters, адміністрація США пропонує оцінювати готовність Путіна до конструктивних переговорів за підсумками серії зустрічей між американськими та російськими дипломатами, які стартували сьогодні
Хоча ніхто серйозно не вірить у можливість реальних переговорів із Росією щодо України, і вочевидь американці в цьому дуже швидко переконаються.
Важливим моментом є зміна місця проведення цих зустрічей — тепер це Туреччина. Це країна з чіткою позицією щодо України, українського Криму та кримських татар.
В Анкарі Меджліс кримськотатарського народу вже сприймають як його легітимний представницький орган. Натомість у Росії Меджліс заборонений, внесений до переліку "екстремістських організацій", а кримські татари зазнають жорстоких репресій з боку окупаційної влади.
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Навколо переговорів про можливу мирну угоду зростає інформаційний шум, за яким важко розгледіти реальні наміри та конкретні кроки. Саме тому важливо зафіксувати базові принципи: жодні переговори щодо України без її безпосередньої участі не мають сенсу. У них також має бути представлена Європа, адже Україна — це Європа.
І, безумовно, має враховуватися позиція кримських татар, оскільки Крим — це Україна, а киримли — корінний народ не лише Криму, а й усієї держави.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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