Хоча ніхто серйозно не вірить у можливість реальних переговорів із Росією щодо України, і вочевидь американці в цьому дуже швидко переконаються.

В Анкарі Меджліс кримськотатарського народу вже сприймають як його легітимний представницький орган . Натомість у Росії Меджліс заборонений, внесений до переліку "екстремістських організацій", а кримські татари зазнають жорстоких репресій з боку окупаційної влади.

Важливим моментом є зміна місця проведення цих зустрічей — тепер це Туреччина . Це країна з чіткою позицією щодо України, українського Криму та кримських татар.

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Навколо переговорів про можливу мирну угоду зростає інформаційний шум, за яким важко розгледіти реальні наміри та конкретні кроки. Саме тому важливо зафіксувати базові принципи: жодні переговори щодо України без її безпосередньої участі не мають сенсу. У них також має бути представлена Європа, адже Україна — це Європа.

І, безумовно, має враховуватися позиція кримських татар, оскільки Крим — це Україна, а киримли — корінний народ не лише Криму, а й усієї держави.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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