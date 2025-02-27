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Стармер - Трампу: Не може бути миру, який нагородить агресора

Дар'я Куркіна
27 лютого, 2025 четвер
23:02
Світ Кір Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до США заявив у контексті війни РФ проти України, що не може бути миру, який нагородить агресора

Зміст

Про це він сказав на спільному брифінгу з американським президентом Дональдом Трампом.

Стармер підкреслив, що "зараз у світі - момент справжньої небезпеки", а Лондон і Вашингтон були "найпершими партнерами", аби запобігати цим ризикам.

"Нині 80 річниця перемоги в Європі (над нацизмом, - рад.), і ми працювали спільно, щоб це вийшло. Ми стоїмо поруч сьогодні і сфокусовані на тому, щоб покласти край жахливій війні Україні. Пане президенте, я вдячний вашому особистому зобовʼязанню зупинити ці вбивства, ви створили неймовірний момент, аби досягти цієї історичної угоди миру… Але ми маємо зробити це правильно, ми повинні виграти мир… Не може бути миру, який нагородить агресора чи такі режими, як Іран", - наголосив британський премʼєр.

Глава уряду Сполученого Королівства акцентував, що історія "повинна бути на боці жертви, а не на боці агресора". За його словами, зараз існують дуже високі ставки і його держава "готова працювати разом для досягнення хорошої угоди".

"Ми говорили сьогодні про план, як досягти миру, який буде справедливим і жорстким для того, щоб зупинити Путіна, щоб він не повернувся. Ми говорили з європейськими лідерами про це й Сполучене Королівство готове підтримувати цю угоду й працювати з союзниками, тому що це - єдиний шлях, як можна досягти довготривалого миру", - сказав Стармер.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Світ про Україну
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