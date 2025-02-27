Прем'єр Британії Стармер зустрівся з Трампом: перші заяви

Про прибуття Стармера до Білого дому повідомило Reuters.

Один із журналістів вигукнув запитання, чи здатні вони укласти мирну угоду щодо України.

"Ми можемо, ми це зробимо", - відповів Трамп.

Зазначено, що Стармер передав президенту США запрошення від короля Чарльза відвідати Велику Британію. Прем'єр наголосив, що це особлива подія, оскільки це зробить Трампа першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

Трамп прийняв запрошення і заявив, що прибуде з першою леді Меланією Трамп. Наразі дата візиту невідома.

Згодом, відповідаючи, чи будуть введені санкції проти Великої Британії, Трамп сказав, що йому доведеться вивчити це питання.

Заяви щодо України

Стармер подякував Трампу за можливість встановлення миру в Україні. Він зазначив, що обговорить з лідером США шляхи досягнення того, щоб Росія не порушила будь-яку мирну угоду щодо України.

"Ми говорили й будемо говорити про те, як ми працюємо з вами, пане президенте, щоб гарантувати, що ця угода не буде порушена, тому що дуже важливо, щоб якщо є угода, ми її дотримувалися", - наголосив він.

Своєю чергою Трамп зробив кілька заяв щодо України. За його словами, мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, США провели хороші переговори з обома країнами.

Крім того, Трамп вказав, що не думає, що у випадку укладення угоди про мир очільник Кремля Володимир Путін знову вторгнеться в Україну, він думає, що Путін дотримається свого слова. На запитання про довіру до Путіна, він відповів: "Довіряй, але перевіряй".

Також Трамп заявив, що вступ України до НАТО не відбудеться.

Угода про рідкісноземельні метали

Президент США знову підтвердив, що президент України 28 лютого відвідає Білий дім. Він зазначив, що "угода щодо рідкісноземельних металів буде підтримкою для України" і її потрібно укласти, перш ніж вводити миротворчі сили.

Як пише The Guardian, Трамп вважає, що угода про рідкісноземельні метали спрацює як "підстраховка", бо Росія, мовляв, не нападе на Україну, якщо там працюватимуть американські робітники.

"Президент Зеленський приїжджає до мене в п'ятницю, вранці в п'ятницю, і ми збираємося підписати дуже важливу угоду для обох сторін, тому що вона дійсно допоможе нам опинитися в цій країні. Це, можна сказати, підтримка, я не думаю, що хтось буде гратися, якщо ми будемо там з великою кількістю робітників і матимемо справу з рідкісними землями та іншими речами, які нам потрібні для нашої країни", - пояснив він.

Раніше The Guardian інформувало, що Трамп сказав, що має за честь приймати прем'єр-міністра Стармера в Овальному кабінеті, бо "це дуже особливе місце, і він особлива людина".

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато речей. Ми будемо обговорювати Росію, Україну, ми будемо обговорювати торгівлю і багато інших питань, і я думаю, що ми можемо сказати, що ми знайдемо спільну мову щодо кожного з них", - заявив президент США.

Він додав, що має чудові стосунки й добре ладнає з британським прем'єром.