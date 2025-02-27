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Головна Світ Стармер дорогою до Трампа закликав США підтримати безпекові гарантії для України

Стармер дорогою до Трампа закликав США підтримати безпекові гарантії для України

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
06:22
Світ Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати підтримати гарантії безпеки для України. Це він заявив у літаку, прямуючи до Вашингтона

Зміст

Про це пише ВВС.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, а для цього нам потрібні гарантії безпеки. Я занепокоєний тим, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому [Путіну] можливість почекати і прийти знову, тому що його амбіції щодо України є досить очевидними, я думаю, для всіх", - заявив британський прем'єр.

За словами Стармера, гарантії безпеки для України є предметом інтенсивної дискусії. 

"Ми відіграватимемо свою роль, і я чітко дав зрозуміти, що нам знадобиться певна підтримка з боку США", - додав він.

Він також висловив сподівання, що відносини Британії та США будуть зміцнюватися. Проте журналісти припустили, що обидва лідери розходяться щодо важливості гарантій безпеки.

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна підписуючи угоду з Америкою "автоматично" отримає гарантії безпеки, оскільки їхні люди будуть на українській території та за всім стежитиме Європа.

 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
Велика Британiя
гарантії безпеки
Світ про Україну
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