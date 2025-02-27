Стармер дорогою до Трампа закликав США підтримати безпекові гарантії для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Сполучені Штати підтримати гарантії безпеки для України. Це він заявив у літаку, прямуючи до Вашингтона
Про це пише ВВС.
"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, а для цього нам потрібні гарантії безпеки. Я занепокоєний тим, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому [Путіну] можливість почекати і прийти знову, тому що його амбіції щодо України є досить очевидними, я думаю, для всіх", - заявив британський прем'єр.
За словами Стармера, гарантії безпеки для України є предметом інтенсивної дискусії.
"Ми відіграватимемо свою роль, і я чітко дав зрозуміти, що нам знадобиться певна підтримка з боку США", - додав він.
Він також висловив сподівання, що відносини Британії та США будуть зміцнюватися. Проте журналісти припустили, що обидва лідери розходяться щодо важливості гарантій безпеки.
- Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна підписуючи угоду з Америкою "автоматично" отримає гарантії безпеки, оскільки їхні люди будуть на українській території та за всім стежитиме Європа.
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