Стармер дорогою до Трампа закликав США підтримати безпекові гарантії для України

Про це пише ВВС.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, а для цього нам потрібні гарантії безпеки. Я занепокоєний тим, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому [Путіну] можливість почекати і прийти знову, тому що його амбіції щодо України є досить очевидними, я думаю, для всіх", - заявив британський прем'єр.

За словами Стармера, гарантії безпеки для України є предметом інтенсивної дискусії.

"Ми відіграватимемо свою роль, і я чітко дав зрозуміти, що нам знадобиться певна підтримка з боку США", - додав він.

Він також висловив сподівання, що відносини Британії та США будуть зміцнюватися. Проте журналісти припустили, що обидва лідери розходяться щодо важливості гарантій безпеки.