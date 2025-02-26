Трамп не збирається давати "занадто багато" гарантій безпеки: попросимо Європу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна підписуючи угоду з Америкою "автоматично" отримає гарантії безпеки, оскільки їхні люди будуть на українській території та за всім стежитиме Європа
Про це Дональд Трамп сказав на засідані кабінету міністрів у Білому домі
"Я не збираюся давати гарантії безпеки, які виходять за рамки... Ми попросимо Європу зробити це... Але ми зробимо все можливе, щоб все пройшло добре", - сказав він.
Також він зазначив, що це хороша угода для України, і гарантії безпеки ми отримаємо автоматично через присутність американських інвесторів та нагляд Європи.
"Вони (українці - ред.) отримають нас. Ми будемо там працювати, і ви знаєте, таким чином буде ніби автоматична безпека. Тому що ніхто не стане лізти до наших людей, поки вони там" (в Україні - ред.), - додав Трамп.
Основними причинами, чому президент Америки так зацікавлений цією угодою, він назвав припинення вбивств та повернення грошей США. Трамп наголосив на тому, що кошти США поверне та отримає навіть більше, саме тому вони і хочуть співпрацювати з Україною.
"Нам вдалося укласти угоду, за якою ми повернемо свої гроші та отримаємо ще більше в майбутньому", - сказав він.
Трамп підкреслив, що американські платники податків не мають оплачувати допомогу Україні, і цим має займатись Європа: "Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід".
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