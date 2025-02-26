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Журналісти отримали повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США

Катерина Ганжа
26 лютого, 2025 середа
15:50
Суспільство Україна США

Журналісти "Європейської правди" отримали повний текст угоди між Україною та США щодо корисних копалин, яку мають підписати цього тижня

Зміст

Про це йдеться у відповідній публікації видання. 

Згідно з документом, уряди України та США мають намір створити Інвестиційний фонд відбудови, яким управлятимуть обидві сторони. Жоден з Учасників не буде продавати, передавати або іншим чином прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника.

Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи, що вносяться до нього, за вирахуванням витрат, понесених фондом, та зароблятиме дохід від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України).

Передбачається, що уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій чи непрямій державній власності України). Зокрема, йдеться про родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів та іншу інфраструктуру, відповідні до природно-ресурсних активів (таких, як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура) за згодою обох сторін. 

На свій власний розсуд фонд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати, понесені за новоствореними проєктами, від яких фонд отримує доходи.

Внески, зроблені у фонд, будуть реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню України, що буде додатково визначено в угоді.

Уряд Сполучених Штатів Америки буде підтримувати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України. Подальші внески можуть складатися з коштів, фінансових інструментів та інших матеріальних і нематеріальних активів, критично важливих для відбудови України.

Інвестиційний процес фонду буде розроблений таким чином, щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, обробки і монетизації всіх державних і приватних активів, включаючи наступне, і не тільки це: родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів, інфраструктуру, порти та державні підприємства. 

Уряди США та України мають намір, щоб інвестиційний процес призводив до створення можливостей для розподілу додаткових коштів та більшого реінвестування для забезпечення достатнього надходження капіталу для відбудови України.

Зазначається, що учасники залишають за собою право робити необхідні дії для захисту та максимізації цінності своїх економічних інтересів. 

Угода включатиме належні заяви та гарантії, у тому числі необхідні для забезпечення того, щоб будь-які зобов'язання, які уряд України може мати перед третіми сторонами, або такі зобов'язання, які він може взяти на себе в майбутньому, не спричиняли продаж, переміщення, передачу, заставу чи інші обтяження внесків уряду України у фонд, або активів, від яких походять такі внески, або розпорядження коштами з боку фонду.

Угода підлягатиме ратифікації парламентом України відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України". Особливу увагу у ній приділять механізмам контролю, які унеможливлять послаблення, порушення або обхід санкцій та інших обмежувальних заходів.

Зазначається, що уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій.

Підписантами цієї угоди мають бути міністри фінансів України та США Юлія Свириденко і Скотт Бессент, однак, як зауважують у виданні, це ще може змінитися.

  • Президент Володимир Зеленський запевнив, що угода України та Сполучених Штатів Америки не передбачає жодних боргів для Києва.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
США
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